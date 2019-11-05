Благодаря пензенцам в России появится новый официальный вид спорта

В реестр видов спорта России готовятся включить пулевую и стендовую стрельбу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В ближайшее время должен выйти официальный приказ. С соответствующей инициативой выступила пензенская федерация данного вида спорта.

По словам президента федерации Вячеслава Аксенова, сначала было обращение в Министерство спорта РФ, в марте он выступил перед депутатами Госдумы, потом — в Общественной палате. Решили написать официальные письма в министерство.

«Заслуга здесь в чем? Пензенцы — первые и единственные в России выступили с такой инициативой. Это хороший прецедент», — пояснил Вячеслав Аксенов.

Он отметил, что изначально представления о занятии как о виде спорта не было, ребят просто учили стрелять. Затем обратились к мировому опыту, где подобные соревнования собирают по 200−300 человек. В Пензенской области стендовой стрельбой занимаются 15 человек. Можно подумать, что это мало, однако со всей России удалось набрать только десять — из Ижевска, Калуги, Казани, Москвы и других городов.

«Это не массовый вид спорта, сложно заставить людей им заниматься», — объяснил Выячеслав Аксенов.

В России условия для занятий пулевой и стендовой стрельбой инвалидами созданы в 18 регионах, причем среди пензенских соседей таких нет.

«До остальных надо достучаться», — отметил Вячеслав Аксенов.

Сейчас данный вид спорта признан официальным в 60 с лишним странах мира. Чем больше их будет, тем скорее стрельбу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата признают паралимпийским видом. Возможно, уже в 2028 году она войдет в программу Игр.

Признание спорта в России официальным позволит чиновникам закладывать в бюджеты разных уровней расходы на данную цель, у секций будет официальный статус.

«С областным министерством спорта и физической культуры ведем переговоры о финансировании секции уже в следующем году», — добавил президент федерации.

В Пензенской области спортсмены занимаются на Светлой Поляне. Перенести базу ближе к Пензе нельзя — есть особенные требования к безопасности. Тем не менее, существующая площадка постепенно обустраивается под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья: сделаны пандусы, подключено электричество.

«Областное минспорта выделяет транспорт, доставка до базы будет осуществляться круглогодично», — добавил Вячеслав Аксенов.

Сейчас секции существуют и развиваются, в том числе — на гранты. Благодаря победе в очередном конкурсе представители федерации смогут пройти обучение в «Синергии» — соответствующий сертификат вручался триумфаторам номинации «Бизнес-успех».

На продвижение спорта нужны не только финансовые средства, но и грамотные наставники. На обучение стрелка уходит пять лет, а на подготовку тренера — 20. Например, в Кузнецке совместно с администрацией города уже открыли тир, а создание стенда только обсуждается — нет тренеров. Предполагается, что заниматься там будут здоровые спортсмены, а со временем придут и инвалиды.

«Ведь это не только спорт. Так можно восстановить зрение — сейчас все дети в гаджетах», — объяснил актуальность темы президент федерации.

Он добавил, что среди инвалидов, которые занимаются стрельбой, почти нет тех, у кого недуг был с рождения. Теряют чувствительность ног или и вовсе теряют конечности, кто когда-то вел активный образ жизни либо просто нарушил правила, предписываемые медиками всем гражданам.

Серьезные достижения у представителей Пензенской области уже есть. Один из спортсменов попал в сборную России для участия в товарищеской встрече с командой Италии (0+). Состязания пройдут с 11 по 17 ноября. В национальной команде — пять человек, двое передвигаются на коляске, в том числе — пензенец. Атлеты будут выступать в форме синего цвета, на передней части свитера изображена ласточка.