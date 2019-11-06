В пожаре на Шуисте пострадали два человека (видео)

В Пензе в результате ночного пожара на улице Медицинской микрорайона Шуист пострадали два человека. Спасено — 16. В результате ЧП полностью выгорела комната.

Жители многоэтажки по улице Медицинской, 6 до сих пор не могут прийти в себя от ночного происшествия. Их сон был нарушен возгоранием в одной из комнат на четвертом этаже. Инну Викторовну разбудил муж, почуявший запах дыма. Супруги, поняв, что медлить нельзя, поспешили на улицу.

«Соседку спасали, стучались к ней, знаем, что она там одна. А супруг мне помогал, потому что у меня нога сломана. В коридоре уже был дым, ничего не было видно», — рассказала жительница дома по улице Медицинской, 6 Инна Чехова.

Из-за сильного задымления в подъезде не все жители смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. 16 человек, в том числе — ребенок, были эвакуированы прибывшими на место происшествия спасателями.

«По установленной лестнице было эвакуировано 13 человек, включая ребенка. В результате пожара полностью выгорела комната площадью 16 квадратных метров», — прокомментировал старший помощник начальника дежурной смены СПТ ГУ МЧС России по Пензенской области Константин Трякин.

69-летний мужчина, в чьей комнате и произошло возгорание, с многочисленными ожогами тела был доставлен в лечебное учреждение. Еще одной пострадавшей, 43-летней женщине, также понадобилась помощь медиков. Для ликвидации пожара было задействовано шесть единиц техники и 25 человек личного состава. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение огнем во время курения, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.