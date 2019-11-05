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В Пензе стартует четвертый сезон реалити-шоу «Культ тела» (видео)

5 ноября в 19:46 146 просмотров
«Экспресс» стартует четвертый сезон популярного проекта «Культ тела» (16+). Зрителей ждут 45 минут увлекательной и полезной информации уже 9 ноября.

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На телеканале «Экспресс» стартует четвертый сезон популярного проекта «Культ тела» (16+). Зрителей ждут 45 минут увлекательной и полезной информации уже 9 ноября.

Шесть курсантов с лишним весом приняты в ряды «Спецназа» армии безопасного похудения. На пути к цели их ждут суровые испытания. В течение четырех месяцев герои нового сезона будут приводить свое тело в порядок под руководством профессиональных тренеров, врача-диетолога, психолога, а также офицеров похудения.

«Мы прикрепили к каждому спецназовцу наставника из числе героев третьего сезона. Они, кстати, очень правильно подобрались психологически. У нас есть призы — путевка за границу на двоих и пластическая операция. Кто займет первое место, будет выбирать из этих подарков», — рассказала генерал армии безопасного похудения Марина Богомолова.

Главная цель участников — не просто похудеть или получить приз, а полюбить спорт и научиться правильно питаться. Новый сезон популярного телепроекта стартует 9 ноября в 10:00, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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