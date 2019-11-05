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Лариса Рубальская собрала в Пензе аншлаг (видео)

5 ноября в 20:31 142 просмотра
, она лично знакома с Ириной Аллегровой, Николаем Басковым, Валерием Леонтьевым, Татьяной Овсиенко, а когда-то давно, по собственному выражению, взяла «раскручивать мальчика и девочку» — Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву. Для всех них она стала автором десятков хитов. Лариса Рубальская выступила со своей авторской программой в Пензе. Центром творческого вечера стала поэзия и общение со зрителем.

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Ее первую песню исполнила Валентина Толкунова, она лично знакома с Ириной Аллегровой, Николаем Басковым, Валерием Леонтьевым, Татьяной Овсиенко, а когда-то давно, по собственному выражению, взяла «раскручивать мальчика и девочку» — Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву. Для всех них она стала автором десятков хитов. Лариса Рубальская выступила со своей авторской программой в Пензе. Центром творческого вечера стала поэзия и общение со зрителем.

Легенда российской эстрады и человек, который принципиально не называет себя артистом. Вечер с поэтессой и автором десятков отечественных хитов Ларисой Рубальской собрал в пензенской областной филармонии полный зал. Сами зрители говорят, что ценят и любят ее не за причастность к громкой музыкальной славе, а за понимание женской судьбы. Эта тема была на творческом вечере центральной.

Отношение к зрителю, как к давней подруге. Такое действительно увидишь редко. Зрители почти не снимали происходящее на телефоны, а Лариса Рубальская просила не гасить в зале свет, чтобы видеть всех, кто пришел на ее вечер, разговаривать и делиться секретами, а если уж и петь, то всем вместе.

Мечта поклонников — поговорить с автором лично и рассказать о своей жизни. Сама Лариса Рубальская не отрицает, что ценит именно такие искренние разговоры по душам. Нередко истории женщин, так любящих ее поэзию, она, конечно, превращает в стихи, но в творчестве поэтессы есть и собственные переживания молодости и пришедшей со временем мудрости.

Центром вечера с Ларисой Рубальской стали стихи. Каждый из них стройно и незаметно продолжал начатый разговор с поклонниками ее творчества. Зрители услышали песни на любимые стихи поэтессы — «Транзитный пассажир», «Угонщица», «Ваша ошибка», «Сквозняки». Время своего рода турне и вечер в Пензе по стечению обстоятельств совпали с любимым временем года Ларисы Рубальской — началом зимних холодов. По признанию поэтессы, для нее именно с этого состояния природы начинается прилив вдохновения, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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