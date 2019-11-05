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Представители 36 духовных учреждений привезли в Пензу лучшие практики (видео)

5 ноября в 21:27 48 просмотров
«Христианство и педагогика: история и современность» (0+). Она проходит на базе Пензенской духовной семинарии. За новыми знаниями приехали — представители 36 учреждений, в том числе — из Греции и Австралии.

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В Пензе стартовала третья международная научно-педагогическая конференция «Христианство и педагогика: история и современность» (0+). Она проходит на базе Пензенской духовной семинарии. За новыми знаниями приехали — представители 36 учреждений, в том числе — из Греции и Австралии.

Для участников третьей международной научно-практической конференции знакомство с деятельностью учебного заведения началось с небольшой библиотеки и скромного хранилища. Современные издания и старинные книги — всем этим активно пользуются ученики и преподаватели, включая в образовательный процесс и современные технологии.

На открытии конференции говорили о новых методиках и формах обучения. В этот раз участники секций готовы обсуждать не только вопросы веры. Гости — руководители и преподаватели духовных учебных заведений привезли в Пензу свои лучшие практики.

«В последнее время в среднем и в высшем образовании очень активно преподается церковнославянский язык. Это очень отрадно, но и одновременно ответственно. Нужно разрабатывать новые методики и учебники. Для наших студентов он сложнее, чем для ваших, но мы идем к нему через логику древнегреческого языка», — рассказала доцент Афинского национального университета имени Иоанна Каподистрии Татьяна Борисова.

Большая часть вопросов конференции касается технической стороны преподавания в семинариях и духовных учреждениях. Такая повестка выбрана неслучайно: остаются десятки вопросов, вызывающих трудности. Например, какие требования законодательство предъявляет к кадрам, сколько существует моделей взаимодействия педагогических и научных школ, как совместить церковную программу обучения с общеобразовательной.

«Среди духовных образовательных учреждений не было такого единодушия в этом подходе. Многие боялись, что рамки стандарта не дадут возможность сохранить нашу специфику подготовки священнослужителей, но спустя десять лет могу сказать, что нынешние стандарты уже намного больше ее сохраняют», — сказал первый заместитель председателя учебного комитета Русской православной церкви Михаил Вахрушев.

Секции будут работать в течение двух дней. Ожидается, что 6 ноября спикеры обсудят вопросы работы номинационной комиссии учебного комитета, а также проведут круглый стол на тему процедуры государственной аккредитации духовных учреждений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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