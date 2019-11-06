Пензенцы помогли выбрать победителя танцевального шоу «Фара»

В Пензе зажгла свои огни всероссийская платформа танца «Фара». Фестивалю современной хореографии и сценического танца в 2019 году исполняется пять лет. В областной филармонии состоялся не просто концерт, а своего рода интерактивное шоу. Танцевальные коллективы выступали не по номинациям. Победа в конкурсе зависела не только от оценок жюри, но и от симпатий зрителей.

В юбилейный год на сцене выступили не только пензенские танцевальные группы. Коллективы, а их было заявлено 24, приехали из Москвы, Челябинска, Ульяновска и Тольятти. Артисты театра свободного танца из Оренбурга в пензенской филармонии — впервые и были готовы удивлять народными, джазовыми и эстрадными постановками.

Помимо профессионального жюри, за понравившиеся номера голосовали зрители. В ход шли светящиеся браслеты, фонари и другие источники света. Отсюда и название «Фара». Это своего рода провокация. Изначально фестиваль хотели назвать «За чертой», потому что главное, что требуют организаторы от участников, — показать искусство без границ. Важны лишь эмоции, ритм и движения.

«Есть каноны, рамки, согласно которым мы должны делать так, как нам говорят, поэтому решили откинуть все в сторону и оставить чистое творчество. Артист и руководитель могли делать все, что угодно, без привязки к номинациям», — рассказала организатор фестиваля Альфия Чатаева.

При объявлении номера указывалось только его название. Остальное держалось в тайне, поэтому каждому коллективу было важно показать изюминку. У ребят из школы современной хореографии из Заречного она есть: каждая постановка — это отдельная история с завязкой, кульминацией и развязкой.

«Одна история — про мальчиков и девочек из разных деревень. Они решили встретиться, ожидая увидеть друг в друге что-то необычное. Также есть танец про полярников, в котором девочки выступают в роли снежинок», — рассказала педагог школы современной хореографии «Пространные танцы» из Заречного Анна Емельянова.

Лучшие коллективы примут участие в фестивале иного танца «ИЗМ» (0+), что означает «Истина. Знание. Мастерство». Он пройдет в апреле 2020 года в Москве, сообщает телеканал «Экспресс».