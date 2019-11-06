Пензенец подозревается в убийстве сожителя матери подруги (видео)

Полтора года назад освободился из тюрьмы и теперь вновь может оказаться за решеткой. 29-летнего жителя Пензы обвиняют в убийстве сожителя матери своей подруги. Во время следственного эксперимента подозреваемый пытался доказать свою невиновность в смерти потерпевшего.

Волочил по земле и при этом наносил удары по голове и туловищу. Так мужчина решил проучить своего обидчика, который имел неосторожность сделать замечание нетрезвой компании. Во время следственного эксперимента подозреваемый уверял, что оставил потерпевшего на берегу реки живым, а когда вернулся через несколько минут, тот уже был мертв.

«При извлечении мужчины из воды последний уже не подавал признаков жизни. Судмедэкспертизой установлено, что смерть наступила от механической асфиксии в результате удавления», — прокомментировала старший следователь СО по Ленинскому району Пензы СУСК РФ по Пензенской области Надежда Булавская.

29-летний подозреваемый освободился из колонии в марте 2018 года. Был судим за убийство и разбой и теперь вновь может оказаться на скамье подсудимых. Стражи порядка быстро восстановили события того рокового вечера.

«В день преступления злоумышленник и его подруга пришли в гости к матери женщины, где употребляли спиртные напитки. В ночное время между сожителями матери и дочери возник конфликт», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Силы явно оказались не равны, учитывая, что, как минимум, подозреваемый вдвое моложе потерпевшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.