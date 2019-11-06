Кузнецкие гимнасты одержали победу в межрегиональном турнире (видео)

В Кузнецке прошел традиционный межрегиональный турнир по спортивной гимнастике. За медали турнира в многоборье и в отдельных видах боролись сильнейшие атлеты Поволжья из Пензы, Самары, Саратова, Сызрани и Оренбурга.

В спортивном зале детско-юношеской школы № 1 собрались сильнейшие гимнасты Поволжья. Всего — порядка 100 человек. Самый многочисленный состав участников выставили хозяева турнира, для которых эти состязания стали одними из самых важных в сезоне. Соперничество с представителями ведущих спортшкол округа позволяет повышать уровень мастерства.

«Начиная со второго юношеского разряда и до звания кандидата в мастера спорта, нужно выучить много элементов, порядка десяти, и выполнить произвольную программу», — рассказал главный судья соревнований Анатолий Старостин.

В ходе двухдневного турнира были разыграны несколько десятков комплектов наград как в многоборье, так и в отдельных видах. Практически повсеместно на победу претендовали кузнечане. Это результат работы шести тренеров-преподавателей, а также укрепления материально-технической базы отделения.

«Федерация гимнастики Пензенской области выделила новые снаряды. Благодаря поддержке администрации города получили оборудование. Это сказалось на наших результатах. В 2019 году две девочки получили звания мастеров спорта», — сказал директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Кузнецка Святослав Самохвалов.

На межрегиональном турнире в общекомандном зачете победу одержали воспитанники кузнецкой школы спортивной гимнастики, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.