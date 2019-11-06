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На Шуисте из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов

6 ноября в 08:00 164 просмотра

Вечером 5 октября в пензенском микрорайоне Шуист вспыхнул пожар.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, загорелась квартира на втором этаже дома № 71 по улице Чапаева. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:35.

«Эвакуировано 15 человек. Пожар ликвидировали в 21:03. Огонь уничтожил имущество на площади 25 квадратных метров», — рассказали сотрудники ведомства.

Для ликвидации пожара на место прибыли 24 человека личного состава МЧС и семь единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возникновения огня.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live, фото пресс-службы управления МЧС по Пензенской области

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