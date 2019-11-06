Мэр Пензы поручил за 2020 год выкупить земли около набережной

6 ноября на планерке в мэрии Пензы глава администрации города Андрей Лузгин поинтересовался у ответственных лиц, когда будут завершены работы по расселению людей с территории около набережной реки Суры.

Замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов доложил, что в настоящее все исковые требования переданы в суд. Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что на территории участков планировали проложить коллектор, а земли — выкупить у собственников.

«За 2020 год процедуру выкупа нужно завершить. Набережная, завершенная на 60−70%, — это не очень хорошо, надо на 100%. Видеонаблюдение нужно обеспечить, чтобы объекты не подвергались вандализму, коллег из полиции этот объект тоже прошу в маршрут патрулирования включить», — отметил мэр Андрей Лузгин.

Напомним, на сегодняшний день завершен один из этапов реконструкции набережной в Пензе. Как сейчас выглядит это место, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.