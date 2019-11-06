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Лузгин предложил провести конкурс на лучшее украшение объектов к Новому году

6 ноября в 08:34 50 просмотров

Мэр Пензы Андрей Лузгин в ходе планерки 6 ноября нацелил коллег на организацию активного досуга жителей в новогодние праздники.

Глава горадминистрации отметил, что мероприятия не должны накладываться одно на другое, чтобы не создавать конкуренцию.

«У нас — 33 хоккейных площадки, предложения по дворовым тренерам подготовьте, чтобы мы могли организовать работу с детьми на данных площадках. Эти объекты должны поддерживаться в хорошем состоянии», — сказал он, обращаясь к чиновникам.

По словам вице-мэра Юрия Ильина, порядка 900 тысяч рублей заложено на эти цели.

«Будем смотреть на погоду, чтобы заливку [хоккейных площадок] начать», — подчеркнул он.

Андрей Лузгин добавил, что к 1 декабря город должен быть украшен к Новому году.

«Давайте начнем работать с бизнесом, крупными предприятиями. Давайте создадим настроение для горожан. В этом году предлагаю провести конкурс на лучшее украшение своего объекта. Есть примеры в других городах, когда бизнес тратится на оформление и привлекает большее количество клиентов. Подумаем, чем можно поощрить в случае победы в конкурсе», — предложил мэр.


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