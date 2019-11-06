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Пензенцы жалуются мэру в соцсетях на управляйки и мусор

6 ноября в 08:41 36 просмотров
, с какими проблемами к нему чаще всего обращаются граждане через социальные сети.

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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин в ходе планерки 6 ноября озвучил, с какими проблемами к нему чаще всего обращаются граждане через социальные сети.

«Порядка 40 обращений за неделю, половина — о работе управляющих компаний. Нам приходится жалобы переадресовывать в управляйку. Нужно отслеживать, решаются ли проблемы граждан. Иначе получается, что обращаются к нам, их перенаправляют — и наша миссия по работе с обращениями заканчивается. Это некорректно», — сообщил Андрей Лузгин.

Кроме того, по словам мэра, много жалоб — на мусор.

«Нужно выезжать на место и смотреть, к чьей зоне ответственности относится территория. Давайте делать все, что в наших полномочиях», — сказал он.

Глава горадминистрации поручил коллегам составить регламент работы в данном направлении до середины ноября.


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