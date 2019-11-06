Лузгин раскритиковал реализацию нацпроекта «Образование» в Пензе

В 2020 году четыре пензенских образовательных учреждения примут участие в грантовых конкурсах. Об этом сообщил заместитель начальника управления образования Федор Клемин на планерке в мэрии 6 ноября.

Федор Клемин рассказал, что прошло совещание с участием экспертов Минпросвещения, которые занимаются проектной деятельностью, и четыре учреждения готовят документацию. Однако он не смог ответить на вопрос мэра Андрея Лузгина, по каким направлениям они заявляются. Кроме того, заявки подали еще 22 организации в проект «Цифровая образовательная среда».

«Прекрасно, что вы не в курсе. Это многое говорит о качестве реализации нацпроектов.

Все мы говорим, что обучение детей должно быть более практикоориентированным. Что для этого будет сделано? Я говорю не про проектную деятельность. Что наши дети делают на уроке технологии?» — спросил Андрей Лузгин.

Федор Клемин ответил, что в Пензе есть центр технологического образования, который посещают дети из разных школ. Но, по его словам, есть большая проблема по оснащению кабинетов.

«Нацпроект «Образование» дает возможность не только строить новые школы, но и повышать уровень образования, делать его современным для наших детей. Давайте отдельно соберемся по этому вопросу, подумаем, на какую поддержку можем заявиться. Наша задача — участвовать в полном объеме в проекте», — подчеркнул глава администрации Пензы.