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Мэр Пензы: 95% детей должны регулярно заниматься спортом

6 ноября в 09:17 116 просмотров
«Демография».

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Замглавы администрации Пензы Владимир Попков 6 ноября на планерке в мэрии рассказал о реализации национального проекта «Демография».

Мэр Андрей Лузгин отметил, что от национальных проектов нужно брать максимум возможностей, чтобы это шло на пользу жителям.

«По формированию здорового образа жизни — работы поле непаханное», — сказал он.

Владимир Попков отметил, что в Пензе регулярно проходят встречи для старшего поколения, на которых люди могут получить консультации медиков. Также активно развивается движение скандинавской ходьбы.

«Наверное, нужно что-то еще развивать. Изучите документы по нацпроекту «Демография». Давайте свои муниципальные программы приведем в соответствие с духом и целями, обозначенными в нацпроектах. По спорту мы значительно недорабатываем. Объектов построено много, но с систематическими мероприятиями проблема», — подчеркнул мэр и спросил, сколько граждан вовлечены в регулярные занятия спортом.

Заместитель главы администрации ответил, что чуть более 43%.

«Не реализована масса инициатив. Есть много споробъектов, которые могут использоваться гораздо эффективнее. Предлагайте конкретные мероприятия по вовлечению людей в спорт. 95% детей должны регулярно заниматься, старшее поколение — 22%, среднего возраста — 55%. Давайте ставить амбициозные цели, чтобы долголетние было активным», — поручил Андрей Лузгин.


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