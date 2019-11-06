Пензенский «Дизелист» в гостях обыграл «Локо-Юниор»

Поединок на льду спортивного комплекса «Локомотив» прошел во вторник, 5 ноября. Первая и единственная в игре шайба была заброшена на 18 минуте. С паса Романа Авдюшкина отличился Никита Емельянов.

Во втором периоде хозяева площадки перехватили инициативу, нанеся по воротам «желто-синих» в два раза больше бросков, чем соперники. В третьем отрезке игры «Локо-Юниор» также отчаянно пытался отыграться, за 44 секунды до сирены заменив голкипера на шестого полевого, однако усилия успехом не увенчались.

Итог встречи — 1:0 в пользу «Дизелиста». Ответная встреча состоится в среду, 6 ноября. Начало — в 18 часов (0+).