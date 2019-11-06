В Пензе уделят особое внимание подсветке «зебр» около школ и детсадов

Мэр поручил чиновникам уделить внимание работе по сокращению мест концентрации ДТП в 2020 году.

«Нужно продолжить практику по подсветке дорожных объектов, особенно около школ и детских садов», — сказал он.

Кроме того, Андрей Лузгин отметил, в Пензе активно ремонтируют дороги, качество покрытия повышается, а от этого растет скорость движения машин. Поэтому для безопасности детей вблизи объектов образования нужно устанавливать ограничительные знаки.

«Нужно контролировать скоростной режим», — сказал он.

Напомним, работы по подсветке пешеходных переходах проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Какие «зебры» планируют сделать ярче, смотрите в нашем материале.