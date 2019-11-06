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Ледовый дворец для фигуристов планируют разместить в дальнем Арбеково

6 ноября в 09:51 88 просмотров

В Пензе в районе улицы 65-летия Победы планируют возвести ледовый дворец для занятий фигурным катанием. Новый спортивный объект в дальнем Арбеково должен быть сдан в 2022 году.

Возможность реализации инициативы, с которой ранее выступил губернатор Иван Белозерцев, обсудили в администрации города.

Образцом для проектирования объекта может послужить физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке, пояснили в пресс-службе мэрии. По словам председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислава Чеснокова, туда стоит пригласить директоров и тренеров спортшкол, которые осмотрят объект и решат, подходит ли он для тренировок. Они же смогут сформировать корректное техническое задание.

По мнению мэра Андрея Лузгина, следует рассмотреть и другие проекты повторного применения.

«Надо предусмотреть в бюджете города средства на проектирование объекта, а также посмотреть по архитектурному облику и цветовому решению ледового дворца, чтобы он вписался в застройку квартала», — заявил градоначальник.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/novyy_ledovyy_dvorets_poyavitsya_v_dalnem_arbekovo/

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