Митинг «В единстве — наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
В Арбеково несколько домов на день останутся без газа
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Ледовый дворец для фигуристов планируют разместить в дальнем Арбеково
В Пензе уделят особое внимание подсветке «зебр» около школ и детсадов
Мэр Пензы: 95% детей должны регулярно заниматься спортом
Пензенцы жалуются мэру в соцсетях на управляйки и мусор
Лузгин предложил провести конкурс на лучшее украшение объектов к Новому году
В Пензенской области появилась информация о размере взноса на капремонт в 2020 году
Мэр Пензы поручил за 2020 год выкупить земли около набережной
В Пензенской области предлагают утвердить прожиточный минимум на 3 квартал
Пензенец встревожен ситуацией с безопасностью городских школ
Пензенский минсельхоз назвал самые дешевые продукты

В Пензенской области на развитие сельского хозяйства направили 90 млн руб

6 ноября в 09:52 82 просмотра

В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева проводится работа по поддержке агропромышленного комплекса.

«Агропромышленный комплекс Пензенской области является одним из базовых секторов экономики региона. Крестьянско-фермерские хозяйства, сельские кооперативы — это новые, перспективные точки роста. При определенных, благоприятных условиях они смогут превратиться из малых в средние и крупные предприятия. Вот почему государство уделяет развитию сельхозкооперативов особое внимание», — пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что немаловажен и вопрос трудовой занятости в селах. Глава региона подчеркнул, что с помощью малых форм хозяйствования, фермерских предприятий и кооперативов решается задача создания рабочих мест для местных жителей. Кроме того, развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации способствует росту объемов агропроизводства в целом, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для активизации работы в 2019 году в регионе создали Фонд поддержки предпринимательства области, основными направлениями деятельности которого являются информирование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и субъектов малого предпринимательства о преимуществах объединения в кооперативы, а также сопровождение деятельности и оказание различного рода консультативной помощи. В этом году на развитие крестьянских хозяйств было направлено около 90 миллионов рублей. В 2020 году эта работа продолжится.

Напомним, комплекс мер государственной поддержки разработан и осуществляется в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2022 годы». С 2015 по 2019 годы из регионального бюджета на укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов было направлено более 182 млн рублей. Всего в программе приняли участие 19 кооперативов различных видов деятельности.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/193917/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...