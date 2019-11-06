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В России появился новый способ кражи данных из банков

6 ноября в 10:02 68 просмотров
, которая создает антивирусы, рассказали о появлении нового способа корпоративного фишинга.

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В компании, которая создает антивирусы, рассказали о появлении нового способа корпоративного фишинга.

Так, сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты, сообщают «Известия».

Таким образом, у жертвы может сложиться ощущение, что речь идет об обязательной процедуре, которая к тому же способна обернуться денежными бонусами. На якобы HR-портале сотрудника просят авторизоваться, введя логин и пароль от рабочей почты, после чего эти данные отправляются мошеннику, пояснили в компании по борьбе с киберугрозами. Затем злоумышленник получает доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.

В крупнейших банках рассказали, что регулярно проводят обучение и проверки сотрудников, поэтому у подобного фишинга могут быть огромные масштабы. Не исключено, что таким способом уже взломано несколько тысяч почтовых аккаунтов, подчеркнули эксперты.


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