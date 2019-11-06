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В ДТП на трассе в Кузнецком районе пострадали пенсионерка и ребенок

6 ноября в 10:40 156 просмотров
, в котором пострадали женщина с ребенком.

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На трассе М-5 «Урал» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали женщина с ребенком.

Во вторник, 5 ноября, в 12:30 на 764-м километре федеральной автодороги, проходящей через Кузнецкий район, столкнулись автомобили ГАЗ, Nissan Murano и Mercedes-Benz ACTROS. За рулем отечественного автомобиля находился 31-летний водитель, «японцем» управлял пенсионер 1943 года рождения, тягач вел 49-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили пассажиры японского кроссовера. Госпитализация потребовалась женщине 1944 года рождения и мальчику.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.


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