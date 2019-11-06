Митинг «В единстве — наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
В Арбеково несколько домов на день останутся без газа
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Кузнецкие гимнасты одержали победу в межрегиональном турнире
Юным кузнечанам вручили паспорта
Пензенские инспекторы поддержали акцию радио «Экспресс»
Житель Засечного украл с улицы тротуарную плитку — УМВД
В России иностранным студентам могут разрешить работать
9 способов сэкономить на поездке в Европу
В Пензе завершается строительство школы в Арбековской заставе
В Пензе владелица иномарки отказывалась отдавать машину за долги
В Пензе обсудили доступность городской среды для слепых
В Пензе для гостей картинной галереи подготовят цифровой гид

Лузгин сделал ряд замечаний по организации работ на стройплощадке детсада на ул. Измайлова

6 ноября в 10:48 166 просмотров
, которая занимается возведением детского сада на улице Измайлова.

" data-title="Лузгин сделал ряд замечаний по организации работ на стройплощадке детсада на ул. Измайлова — Пенза-пресс, рунет за день">

6 ноября на оперативном совещании в мэрии Пензы глава администрации Андрей Лузгин озвучил ряд претензий к строительной компании, которая занимается возведением детского сада на улице Измайлова.

Мэр попросил своего заместителя Магомеда Агамагомедова доложить о том, какая работа ведется с подрядчиком для того, чтобы завершить строительство детсада в срок.

«На сегодняшний день завершили монтаж нулевого цикла, ведутся работы по его перекрытию, начали кирпичную кладку. Вчера и сегодня с утра проговорили с руководителем подрядной организации, что во второй половине дня 6 ноября проведем рабочее совещание. График, который был утвержден ранее, пересмотрим, чтобы нагнать темп, который у нас был. Этот объект — на ежедневном контроле», — сообщил вице-мэр.

Андрей Лузгин отметил, что также наблюдает за работами на объекте с помощью камер, установленных на стройплощадке.

«По факту вчера в 18:00 с наступлением темноты работу завершили, в 8 утра сегодня на площадке было пять человек. С подрядчиком разговаривайте, 15 декабря — срок сдачи объекта под ключ. Остался месяц и 10 дней, по факту успеть, наверное, еще можно при условии организации двухсменной работы. Про нулевой цикл не соглашусь, что они его завершили: гидро- и теплоизоляция до сих пор не оборудована. Держите на контроле», — подчеркнул он.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...