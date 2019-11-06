Лузгин сделал ряд замечаний по организации работ на стройплощадке детсада на ул. Измайлова

6 ноября на оперативном совещании в мэрии Пензы глава администрации Андрей Лузгин озвучил ряд претензий к строительной компании, которая занимается возведением детского сада на улице Измайлова.

Мэр попросил своего заместителя Магомеда Агамагомедова доложить о том, какая работа ведется с подрядчиком для того, чтобы завершить строительство детсада в срок.

«На сегодняшний день завершили монтаж нулевого цикла, ведутся работы по его перекрытию, начали кирпичную кладку. Вчера и сегодня с утра проговорили с руководителем подрядной организации, что во второй половине дня 6 ноября проведем рабочее совещание. График, который был утвержден ранее, пересмотрим, чтобы нагнать темп, который у нас был. Этот объект — на ежедневном контроле», — сообщил вице-мэр.

Андрей Лузгин отметил, что также наблюдает за работами на объекте с помощью камер, установленных на стройплощадке.

«По факту вчера в 18:00 с наступлением темноты работу завершили, в 8 утра сегодня на площадке было пять человек. С подрядчиком разговаривайте, 15 декабря — срок сдачи объекта под ключ. Остался месяц и 10 дней, по факту успеть, наверное, еще можно при условии организации двухсменной работы. Про нулевой цикл не соглашусь, что они его завершили: гидро- и теплоизоляция до сих пор не оборудована. Держите на контроле», — подчеркнул он.