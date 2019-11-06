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Жителя Пензенской области избили на свалке зерновых отходов

6 ноября в 11:09 144 просмотра

Поездка на свалку зерновых отходов закончилась для жителя Пензенской области больницей и заявлением в полицию.

6 мая 55-летний житель рабочего поселка Пачелма приехал в посадки к свалке зерновых отходов. Там же находились еще двое мужчин, которым нужны были отходы.

Между незнакомцами возник конфликт. Пачелмец достал из багажника автомобиля оппонента деревянную палку и ударил его по голове. Когда мужчина упал и лишился чувств, агрессор сел в свою машину и уехал.

Товарищ, с которым потерпевший приехал к свалке, помог ему добраться до больницы. После этого мужчина обратился в полицию, где написал заявление.

В отношении 55-летнего пачелмца возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. За совершенное преступление его приговорили к 180 часам обязательных работ, а также обязали выплатить потерпевшему 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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