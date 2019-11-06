Митинг «В единстве — наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
В Арбеково несколько домов на день останутся без газа
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
В ДТП на трассе в Кузнецком районе пострадали пенсионерка и ребенок
В Пензе на улице 8 Марта сбили женщину
В Пензе иномарка врезалась в маршрутку
В Пензе во время ДТП на трассе зажало водителя легковушки
В центре Пензы вечером сбили пешехода
В Терновке жестко столкнулись два автомобиля. ФОТО
На проспекте Строителей в Пензе жестко столкнулись ВАЗ и Hyundai
В Пензе пьяный водитель врезался в автобус
Водитель из Пензенской области погиб на трассе в Башкортостане
Пензенцев предупредили об огромной пробке на ул. Кирова

Лобовое под замену. На трассе под Пензой автоледи сбила лосиху

6 ноября в 11:33 28 просмотров
, 6 ноября, на автодороге под Пензой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием дикого копытного животного.

" data-title="Лобовое под замену. На трассе под Пензой автоледи сбила лосиху — Пенза-пресс, рунет за день">

Утром в среду, 6 ноября, на автодороге под Пензой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием дикого копытного животного.

Недалеко от села Засечного под колесами автомобиля «Лада Калина», которым управлялась женщина, оказалась самка лося. В результате аварии животное погибло. В пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что животному было около полутора лет.

Ущерб охотничьего фонда оценивается в 80 тысяч рублей. Данную сумму должна будет погасить страховая компания, выдавшая полис на транспортное средство.

«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие обсуждали также в социальной сети, где появилось фото с места аварии.
«Жалко женщину на «Калине», лобовое под замену», — отметил пользователь Сети в комментариях к посту.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457271180%2Falbum-156022223_00%2Frev

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...