В Пензенской области сбитый пешеход умер по дороге в больницу

На автодороге «Нижний Новгород-Саратов» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов.

Сигнал об аварии на 514-м километре трассы в Малосердобинском районе поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России в 22:20 в понедельник, 4 ноября.

26-летний водитель ГАЗели Next сбил двух человек, переходивших дорогу. Женщине 1980 года рождения медики оказали помощь и отпустили, а мужчину 1988 года рождения повезли в больницу. Однако пострадавший скончался еще до прибытия в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят заменить шины.