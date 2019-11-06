Митинг «В единстве — наша сила» в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
В Арбеково несколько домов на день останутся без газа
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Лобовое под замену. На трассе под Пензой автоледи сбила лосиху
В ДТП на трассе в Кузнецком районе пострадали пенсионерка и ребенок
В Пензе на улице 8 Марта сбили женщину
В Пензе иномарка врезалась в маршрутку
В Пензе во время ДТП на трассе зажало водителя легковушки
В центре Пензы вечером сбили пешехода
В Терновке жестко столкнулись два автомобиля. ФОТО
На проспекте Строителей в Пензе жестко столкнулись ВАЗ и Hyundai
В Пензе пьяный водитель врезался в автобус
Водитель из Пензенской области погиб на трассе в Башкортостане

В Пензенской области сбитый пешеход умер по дороге в больницу

6 ноября в 12:06 158 просмотров
«Нижний Новгород-Саратов» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов.

" data-title="В Пензенской области сбитый пешеход умер по дороге в больницу — Пенза-пресс, рунет за день">

На автодороге «Нижний Новгород-Саратов» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов.

Сигнал об аварии на 514-м километре трассы в Малосердобинском районе поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России в 22:20 в понедельник, 4 ноября.

26-летний водитель ГАЗели Next сбил двух человек, переходивших дорогу. Женщине 1980 года рождения медики оказали помощь и отпустили, а мужчину 1988 года рождения повезли в больницу. Однако пострадавший скончался еще до прибытия в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят заменить шины.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...