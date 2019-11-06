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В Пензе отчаянная бабушка остановила автобус опасным способом

6 ноября в 12:25 190 просмотров
, которая зафиксировала инцидент.

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В Арбеково пожилая женщина едва не стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Жительница Пензы прислала в редакцию информагентства запись с камеры видеорегистратора, которая зафиксировала инцидент.

Судя по кадрам, события разворачивались на проспекте Строителей. Пенсионерка с пакетами в руках побежала через дорогу в неположенном месте. В этот момент по крайней правой полосе ехал пассажирский автобус № 54. Женщина буквально врезалась в него и едва устояла на ногах.

Автобус остановился, водитель включил аварийные огни. Пенсионерка же обежала транспортное средство и, по словам очевидца, села в него.

Опасный маневр пешехода мог закончиться плачевно. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают пензенцев о соблюдении правил дорожного движения. Дорогу следует переходить только в предназначенных для этого местах, необдуманные поступки могут стоить жизни.


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