Чистая прибыль Tele2 выросла на 114%

Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал 2019 года.

За данный период компания достигла следующих основных финансовых показателей:

— выручка выросла на 15,5% в сравнении с третьим кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей;

— показатель EBITDA составил 18 млрд рублей — увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

— показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года;

— объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%;

— чистая прибыль достигла 3,4 млрд рублей — рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

— коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.

«Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт — «Биржу Tele2».

Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории — «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании», — прокомментировал генеральный директор Tele2 Сергей Эдмин.