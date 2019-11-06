Андрей Лузгин: Бизнес-активность в Пензе должна расти

6 ноября на оперативном совещании в администрации Пензы вице-мэр Денис Леонтьев сообщил о том, какое участие областной центр будет принимать в реализации основных национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, в 2020 году.

По словам замглавы администрации, прежде всего, город планирует продолжить участие в реализации четырех основных нацпроектов — «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наибольшее количество мероприятий, отметил Денис Леонтьев, реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

«Первое направление — создание дополнительных мест для детей от полутора до трех лет в образовательных учреждениях. В 2020 году планируется провести работу по строительству корпуса № 2 детсада по ул. Турищева. Второе мероприятие — осуществление ежемесячных выплат при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Мероприятие № 3 в рамках нацпроекта — финансовая поддержка семей, имеющих трех и более детей (до достижения ими трех лет), в виде ежемесячной денежной выплаты. Четвертое направление — предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка. Пятое — создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами», — рассказал он.

В рамках нацпроекта «Образование» есть два основных направления работы — создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, чтобы полностью ликвидировать третью смену, и вовлечение учителей до 35 лет в различные формы поддержки.

Также, сообщил Денис Леонтьев, Пенза продолжит принимать участие в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Здесь у нас два основных направления — переселение людей из аварийного жилья и формирование комфортной городской среды, которое предполагает благоустройство дворовых и общественных территорий. Не менее важный нацпроект — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в котором мы уже не в первый год принимаем участие и довольно успешно. В рамках его реализации планируется продолжение реконструкции моста через реку Суру в створе ул. Бакунина и ремонт дорог общего пользования, тротуаров», — проинформировал вице-мэр.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поинтересовался, как Пенза участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В этом проекте мы принимаем участие не деньгами. В 2019 году участвовали в создании многофункционального центра для бизнеса на ул. Герцена, 14. Также есть мероприятия по легализации теневой занятости, по увеличению средней зарплаты — создана комиссия в районных администрациях и в мэрии, которая встречается с руководителями предприятий и проводит работу», — сообщил Денис Леонтьев.

Андрей Лузгин отметил, что, на его взгляд, работа в городе в рамках данного нацпроекта выстроена «крайне слабо».

«В рамках нацпроекта есть пять федеральных программ, город в четырех из них, по крайней мере, точно может участвовать. Есть мероприятия по «выращиванию» поставщиков — субъектов МСП, есть создание центра «Мой бизнес», расширение доступа к финансовым ресурсам и так далее. По факту в каждом районе Пензенской области, кроме Пензы, есть собственная инфраструктура поддержки, которая работает с бизнесом. У нас она выглядит усеченной, хотя отдел развития предпринимательства большой. Мы не в полной мере пользуемся теми инструментами для развития предпринимательства в черте города, которые созданы в рамках нацпроекта», — пояснил мэр.

Он поручил своему заместителю Денису Леонтьеву внимательно изучить нацпроект и до середины ноября сформулировать свое видение его реализации в Пензе.

«Бизнес-активность в областном центре должна расти. Когда она растет в Кузнецке, Нижнем Ломове и Заречном, при этом сокращается в Пензе, это повод для активизации работы», — подчеркнул Андрей Лузгин.