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Появилось видео репетиции пензенцев перед Парадом памяти в Самаре

6 ноября в 13:25 166 просмотров
, посвященного параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (с 1991 — Самара).

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Ученики кадетской школы № 46 и представители Юнармии — всего 116 человек — станут участниками торжественного мероприятия, посвященного параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (с 1991 — Самара).

Министр образования Пензенской области Александр Воронков в социальной сети Instagram поделился видеозаписью, на которой запечатлена генеральная репетиция прохождения торжественным маршем на Параде памяти. Она состоялась на плацу Пензенского артиллерийского инженерного института.

«Парад памяти пройдет в Самаре 7 ноября в девятый раз», — уточнил глава ведомства.

Чтобы попасть в состав делегации, необходимо было пройти конкурсный отбор. Среди представителей молодежных общественных военно-патриотических организаций области счастливчиками стали 68 мальчиков и 36 девочек. Вместе с ними в качестве наставников едут 12 офицеров.

На параде по площади пройдут расчеты вооруженных сил, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, «Юнармии», ДОСААФ России и воспитанников кадетских классов, сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B4frk-3FhJw/

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