Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Отзыв на книгу «Все, чего я не сказала»
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Пензенцы смогут выбрать территории для благоустройства
Пензенские дороги готовы к зиме
Пензенцам советуют избегать «специалистов» возле МРЭО ГИБДД
В Пензенской области на переобучение рабочих потрачено свыше 6 млн руб
Когда пензенцы увидят новый фонтан в центре города?
В Пензе пояснили, почему приостановлен демонтаж Бакунинснкого моста
Пензенцам рассказали, когда завершится реконструкция оборонительного вала
В Пензенской области 18 сельских фельдшеров получили по 500 тыс. рублей
Капремонт набережной Пензы планируют завершить в 2022 году
Алла Чуркина: Моя семья растет вместе со Спутником

Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе

7 ноября в 03:20 250 просмотров

Студентка Пензенского государственного университета Айым Кутманова из Кыргызстана рассказала об обычаях и традициях своего народа.

Восточная красавица отметила, что в ее родной стране — много традиций, сохраненных с древнейших времен и соблюдаемых по сей день.

Свадьба в Кыргызстане является большим событием и обычно отмечается с широким размахом.

«Как и для большинства других народов, свадебное торжество для кыргызов знаменует важную веху в жизни новообразованной семьи, когда невеста покидает отчий дом, чтобы отныне жить с мужем и его родственниками. На свадьбах, как правило, присутствуют более 300 гостей. Когда приехала в Пензу, удивилась, что русские проводят такие значимые праздники обычно только в кругу семьи», — рассказала Айым Кутманова.

Наш народ — очень гостеприимный, отметила она. Придя в дом к кыргызам, вас не отпустят без угощения, это будет оскорблением для хозяев. Так же и вы, пригласив гостя, должны предложить чаю.

Праздникам отводится особое место, их — очень много. Студентка рассказала о Ноорузе — это мусульманский Новый год. Отмечают его 21 марта, в день весеннего равноденствия.

«Стол накрывают нарядной белой скатертью, на него выставляют национальные блюда. Обязательно для праздника готовят сумолок. Это блюдо из проросших зерен пшеницы, которые перемалывают, потом варят сутки в котле на масле с добавлением муки, иногда и без нее. В емкость также кладут небольшого размера камни. Это нужно для того, чтобы сумолок не подгорел. Если вы найдете в своей чашке с сумолоком один из этих камней и загадаете желание, то оно обязательно сбудется», — поделилась Айым Кутманова.

Праздник Нооруз нельзя представить без конных игр.

«Вообще, верховая езда — это часть кыргызской культуры. У нас существует такая поговорка: «Если у вас есть лишнее время в запасе, то часть этого времени посвятите лошади». Есть большое количество зрелищных конных игр, которые часто устраивают во время фестивалей. Дети у нас обучаются верховой езде с раннего возраста», — отметила девушка.

Айым Кутманова, которая получает профессию психолога в ПГУ, в 2018 году стала победительницей конкурса «Мисс мира. Folk Queen — 2018», прошедшем среди студенток вуза. Всего в нем принимали участие девушки из девяти стран.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/id381225544

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...