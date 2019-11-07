Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе

Восточная красавица отметила, что в ее родной стране — много традиций, сохраненных с древнейших времен и соблюдаемых по сей день.

Свадьба в Кыргызстане является большим событием и обычно отмечается с широким размахом.

«Как и для большинства других народов, свадебное торжество для кыргызов знаменует важную веху в жизни новообразованной семьи, когда невеста покидает отчий дом, чтобы отныне жить с мужем и его родственниками. На свадьбах, как правило, присутствуют более 300 гостей. Когда приехала в Пензу, удивилась, что русские проводят такие значимые праздники обычно только в кругу семьи», — рассказала Айым Кутманова.

Наш народ — очень гостеприимный, отметила она. Придя в дом к кыргызам, вас не отпустят без угощения, это будет оскорблением для хозяев. Так же и вы, пригласив гостя, должны предложить чаю.

Праздникам отводится особое место, их — очень много. Студентка рассказала о Ноорузе — это мусульманский Новый год. Отмечают его 21 марта, в день весеннего равноденствия.

«Стол накрывают нарядной белой скатертью, на него выставляют национальные блюда. Обязательно для праздника готовят сумолок. Это блюдо из проросших зерен пшеницы, которые перемалывают, потом варят сутки в котле на масле с добавлением муки, иногда и без нее. В емкость также кладут небольшого размера камни. Это нужно для того, чтобы сумолок не подгорел. Если вы найдете в своей чашке с сумолоком один из этих камней и загадаете желание, то оно обязательно сбудется», — поделилась Айым Кутманова.

Праздник Нооруз нельзя представить без конных игр.

«Вообще, верховая езда — это часть кыргызской культуры. У нас существует такая поговорка: «Если у вас есть лишнее время в запасе, то часть этого времени посвятите лошади». Есть большое количество зрелищных конных игр, которые часто устраивают во время фестивалей. Дети у нас обучаются верховой езде с раннего возраста», — отметила девушка.

Айым Кутманова, которая получает профессию психолога в ПГУ, в 2018 году стала победительницей конкурса «Мисс мира. Folk Queen — 2018», прошедшем среди студенток вуза. Всего в нем принимали участие девушки из девяти стран.