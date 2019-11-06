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Появились фото и видео последствий пожара в квартире на Шуисте

6 ноября в 14:03 156 просмотров
, сделанные внутри дома № 71 на улице Чапаева.

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В социальной сети опубликованы фотографии и видеозаписи, сделанные внутри дома № 71 на улице Чапаева.

Судя по всему, кадры были сделаны в общем коридоре. На снимках запечатлены стены и потолок, покрытые копотью, на окнах застыл черный налет.

«Даже запах гари почувствовал», — впечатлился увиденным пользователь Сети.

Напомним, пожар в квартире на втором этаже дома случился вечером во вторник, 5 ноября. Из здания эвакуировали 15 человек, никто не пострадал.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_1487419

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