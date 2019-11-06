В Арбеково у легковушки на ходу отлетел капот. ВИДЕО

Пензенский автолюбитель увидел на дороге необычное действо. Видеозапись происходящего он опубликовал днем 6 ноября в Сети.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что действия разворачивались в дальнем Арбеково.

«Ничего необычного, у кого-то сабвуфер убегает, а у кого-то капот улетает», — пошутил пензенец.

Судя по кадрам, отвалившийся капот отлетел и оказался сбоку автомобиля. Что было дальше — неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев проверять машины перед тем, как отправляться на них в дорогу. Помимо этого, водителям необходимо быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.