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В Пензенской области за сутки произошло 10 пожаров, есть пострадавшие

6 ноября в 14:33 64 просмотра
, а также рассказали, как обезопасить свое жилье от возгорания.

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В пензенском управлении МЧС сообщили о произошедших за сутки пожарах, а также рассказали, как обезопасить свое жилье от возгорания.

За сутки в регионе зарегистрировано десять пожаров, в которых пострадало четыре человека. Они получили ожоги разной степени тяжести, а также отравились продуктами горения. Из огня удалось спасти 17 человек, эвакуировали 30.

«Предполагаемыми причинами во всех случаях пожаров, на которых пострадали граждане, могли быть нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, в том числе — при курении», - сообщили в ведомстве.

Старший дознаватель отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова пояснила, что нужно всегда следить за электропроводкой.

«Нарушение правил эксплуатации и монтажа электросети и оборудования, короткое замыкание и перегрузка — достаточно распространенные причины возникновения пожаров», — отметила она.

Пензенцам советуют не курить в постели, всегда проверять, затушены ли окурки, даже если их выбросили в окно. Не оставлять спички и зажигалки на виду детей.

В случае возникновения опасной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефонам: 01, 101 или 112.


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