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На собранном в Пензе планере совершат кругосветное путешествие

6 ноября в 14:26 116 просмотров
«Оранжевый демон» (АС-4−115 Jet), собранный на пензенском предприятии «Авиастроитель», отправится в кругосветное путешествие.

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Планер «Оранжевый демон» (АС-4−115 Jet), собранный на пензенском предприятии «Авиастроитель», отправится в кругосветное путешествие.

Возможности агрегата, оснащенного двумя двигателями тягой 300 Н, были продемонстрированы в учебном центре легкомоторной авиации и планеризма ДОСААФ России на аэродроме Щекино в Подмосковье в октябре. Летчики-испытатели и планеристы выполнили несколько эффектных проходов в разных конфигурациях. В итоге машинами остались довольно и специалисты, и зрители.

«Это наша новая разработка, которая, можно сказать, уже прошла полевые испытания. АС-4 — это модель, хорошо известная в мире, и теперь она доступна в обновленном виде с реактивной силовой установкой. АС-4−115 Jet родился благодаря нашему сотрудничеству с автором проекта реактивных планеров, инженером-конструктором Александром Кулишовым», — рассказал директор «Авиастроителя» Николай Тугушев.

Предприятие, которое он возглавляет, единственное в России изготавливает спортивные планеры и мотопланеры классов D, DM и DU. Основная часть машин, произведенных здесь (а их больше ста), были проданы в Канаду, США, Новую Зеландию и Англию.

«В основе конструкций — компоненты, созданные по технологии матричного формования различных элементов планера из стеклопластиков холодного отверждения с применением современных композитных материалов», — пояснили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.


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