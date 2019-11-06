На собранном в Пензе планере совершат кругосветное путешествие

Возможности агрегата, оснащенного двумя двигателями тягой 300 Н, были продемонстрированы в учебном центре легкомоторной авиации и планеризма ДОСААФ России на аэродроме Щекино в Подмосковье в октябре. Летчики-испытатели и планеристы выполнили несколько эффектных проходов в разных конфигурациях. В итоге машинами остались довольно и специалисты, и зрители.

«Это наша новая разработка, которая, можно сказать, уже прошла полевые испытания. АС-4 — это модель, хорошо известная в мире, и теперь она доступна в обновленном виде с реактивной силовой установкой. АС-4−115 Jet родился благодаря нашему сотрудничеству с автором проекта реактивных планеров, инженером-конструктором Александром Кулишовым», — рассказал директор «Авиастроителя» Николай Тугушев.

Предприятие, которое он возглавляет, единственное в России изготавливает спортивные планеры и мотопланеры классов D, DM и DU. Основная часть машин, произведенных здесь (а их больше ста), были проданы в Канаду, США, Новую Зеландию и Англию.

«В основе конструкций — компоненты, созданные по технологии матричного формования различных элементов планера из стеклопластиков холодного отверждения с применением современных композитных материалов», — пояснили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.