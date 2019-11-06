В российских тюрьмах намерены заглушить сотовую связь

Сотрудникам управления МВД, ФСИН, ФСБ и Роскомнадзора поручили проработать меры по снижению количества нарушений с сотовой связью в тюрьмах.

Отмечается, что ведомства должны до 30 июля 2020 года придумать, как установить «блокираторы» сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях. Телеканал «360» со ссылкой на РБК пояснил, что таким образом ведомства планируют бороться с дистанционным мошенничеством.

В настоящее время использование сотовой связи запрещено внутренними приказами учреждений, но организационных мер недостаточно. В ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений отключать определенные номера. По его словам, ежегодно в исправительных учреждениях изымается около 60 тысяч телефонов.