Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
В Арбеково несколько домов на день останутся без газа
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
В России появился новый способ кражи данных из банков
Россияне готовы больше работать ради трех выходных
Для российских родителей создали сайт-путеводитель по воспитанию детей
Госдума намерена запретить продажу смартфонов без российского ПО
В России 70% юрлиц не платят за мусор
«Бомба для желудка». Стали известны самые вредные сладости
Стала известна причина сбоя «ВКонтакте»
В России предложили разрешить участникам НПФ тратить накопленные деньги
В России может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги
«ВКонтакте» запустили алгоритм для борьбы с оскорблениями в комментариях

В российских тюрьмах намерены заглушить сотовую связь

6 ноября в 14:47 46 просмотров
, ФСИН, ФСБ и Роскомнадзора поручили проработать меры по снижению количества нарушений с сотовой связью в тюрьмах.

" data-title="В российских тюрьмах намерены заглушить сотовую связь — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудникам управления МВД, ФСИН, ФСБ и Роскомнадзора поручили проработать меры по снижению количества нарушений с сотовой связью в тюрьмах.

Отмечается, что ведомства должны до 30 июля 2020 года придумать, как установить «блокираторы» сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях. Телеканал «360» со ссылкой на РБК пояснил, что таким образом ведомства планируют бороться с дистанционным мошенничеством.

В настоящее время использование сотовой связи запрещено внутренними приказами учреждений, но организационных мер недостаточно. В ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений отключать определенные номера. По его словам, ежегодно в исправительных учреждениях изымается около 60 тысяч телефонов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...