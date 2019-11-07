В Пензенской области вырастут арендные ставки за пользование госимуществом

В Пензенской области на сессии Законодательного Собрания планируют рассмотреть вопрос об увеличении ставки арендной платы за пользование государственным имуществом.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2020 году ставки планируется повысить на коэффициент инфляции — 1,037.

С учетом этого размер аренды за один квадратный метр для торговых и офисных целей будет составлять от 216 рублей (в районах) до 900 рублей (в областном центре). Для производственных, складских и прочих помещений — от 124 рублей до 280 рублей соответственно.

«B связи c изменением ставок арендной платы планируемый доход бюджета Пензенской области в 2020 году от аренды государственного имущества может составить 17,6 млн рублей, из них дополнительный доход — 0,4 млн рублей. Доходы учреждений от аренды имущества увеличатся на 1,7 млн рублей», — говорится в документе.