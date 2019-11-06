В Пензе бизнесвумен оштрафовали за драные обои на стенах магазина

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели административное расследование в отношении бизнесвумен.

Установлено, что в помещении на улице Ново-Нейтральной на стенах были поклеены обои, причем поверхность уже повредилась, на потолке — пенопластовые плитки. Это не позволяет производить влажную уборку дезинфицирующими средствами.

Такие покрытия в продуктовом магазине являются нарушением санитарных требований. Индивидуального предпринимателя обязали сделать косметический ремонт, сообщили в пресс-службе управления.

Согласно постановлению Первомайского районного суда, предпринимателя признали виновной в административном правонарушении и назначили штраф — 1000 рублей.