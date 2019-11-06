Ильин рассказал, какие дороги в Пензе отремонтируют в 2020 году

6 ноября вице-мэр Пензы Юрий Ильин в ходе оперативного совещания в городской администрации рассказал о планах на 2020 год по реализации в Пензе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам замглавы администрации, в текущую редакцию программы на 2020 год вошли второй этап реконструкции Бакунинского моста и шесть крупных объектов протяженностью 18,2 км.

«Это ул. Терновского, Баумана, Окружная, дорога-дублер ул. Окружной, Луначарского и проспект Строителей. Торги уже объявлены, заключение контрактов планируется до 25 ноября. В составе работ — ремонт дорожного полотна, бордюра, тротуара, восстановление зеленой зоны», — сообщил он.

Также, отметил Юрий Ильин, в следующем году планируется провести ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения: в частности, будут приведены в нормативное состояние пешеходные переходы по ул. Терновского (остановка «Дом быта») и пр. Строителей (остановка «Комарово»).

«Помимо этого, мы готовим резервный перечень из 64 улиц. Также запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Прежде всего, это касается мест концентрации ДТП. ГИБДД подвело статистику по итогам девяти месяцев — у нас на территории города их 19», — рассказал вице-мэр.

Глава администрации города Андрей Лузгин поинтересовался, по скольким из этих объектов предусмотрены работы в 2020 году. Юрий Ильин ответил уклончиво.

«В некоторых местах проблема решается нанесением разметки и изменением светофорного цикла. Мы с коллегами из ГИБДД договорились встретиться и скорректировать перечень», — сообщил он.

«Были неоднократные обращения со стороны депутатов и граждан по поводу ремонта тех или иных дорог. Давайте учитывать их мнение. Большие магистрали нужно реконструировать, так как там идет основной трафик. Но, тем не менее, нужно и в частном секторе вести работу, и обязательства по строительству дорог в Заре выполнить. Прошу депутатам Думы показать перечень дорог, и если будут замечания, то учесть их», — распорядился мэр.

Юрий Ильин также отметил, что, если все запланированные на 2020 год мероприятия в рамках нацпроекта будут реализованы, то порядка 66% дорог в Пензе по итогам 2020 года будет приведено в нормативное состояние.