Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Отзыв на книгу «Все, чего я не сказала»
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
«Как в бане». Пензенец возмутился жарой в салоне автобусов
Биометрическая система защитит пензенцев от телефонного мошенничества
Валерий Лидин поздравил жителя Наровчатского района с днем рождения
Ильин рассказал, какие дороги в Пензе отремонтируют в 2020 году
В Пензе бизнесвумен оштрафовали за драные обои на стенах магазина
На собранном в Пензе планере совершат кругосветное путешествие
Появилось видео репетиции пензенцев перед Парадом памяти в Самаре
Почти 6 тысяч многодетных пензенских семей оформили ежемесячные выплаты
В Пензе на улице Карпинского завершается капитальный ремонт водопровода
В Заре займутся досугом подростков

Зоопарк приглашает пензенцев окунуться в новогодние хлопоты

6 ноября в 15:09 122 просмотра
«Новогодние хлопоты» (0+).

" data-title="Зоопарк приглашает пензенцев окунуться в новогодние хлопоты — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенском зоопарке стартовал творческий конкурс «Новогодние хлопоты» (0+).

Пензенцам предложили сделать сувениры, поделки и подарки своими руками. Представить работы можно в одной из предложенных номинаций. Участники могут изготовить декоративное панно, новогоднюю открытку в технике «скрапбукинг», новогоднее украшение, а также символ Нового года, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пензенцы могут создавать поделки из дерева, природных материалов, ткани, меха и бумаги. Конкурс продлится до 16 декабря. Все работы необходимо приносить в научно-просветительский отдел зоопарка.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...