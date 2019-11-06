Зоопарк приглашает пензенцев окунуться в новогодние хлопоты

Пензенцам предложили сделать сувениры, поделки и подарки своими руками. Представить работы можно в одной из предложенных номинаций. Участники могут изготовить декоративное панно, новогоднюю открытку в технике «скрапбукинг», новогоднее украшение, а также символ Нового года, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пензенцы могут создавать поделки из дерева, природных материалов, ткани, меха и бумаги. Конкурс продлится до 16 декабря. Все работы необходимо приносить в научно-просветительский отдел зоопарка.