Валерий Лидин поздравил жителя Наровчатского района с днем рождения

Спикер регионального парламента отметил, что сегодня все силы власти направлены на достижение целей нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным и призванным повысить качество жизни граждан.

«Наша задача — объединить усилия общественности, власти, партийных организаций, чтобы совместно работать на общее благо», — сказал Валерий Лидин.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСобра, на встрече присутствовал уроженец села Акимовщино Николай Шестаков, который сегодня отмечает свой 88-й день рождения. В свои почтенные годы он принимает участие в жизни села, интересуется событиями, происходящими в стране и на малой родине, не остается в стороне от проблем своих земляков, помогает советом и делом.

«С искренним уважением и признательностью за ваш труд, активную гражданскую позицию жму руку, уважаемый Николай Андреевич. У таких, как вы, должна учиться наша молодежь. Учиться энергии, работоспособности, умению трудиться на совесть. Для нашего регионального отделения партии большая честь, что в наших рядах такие замечательные люди», — поздравил сельчанина Валерий Лидин.

Он пожелал имениннику здоровья и долголетия, тепла и радости от близких и друзей, вручил ценный подарок.