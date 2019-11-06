В Кузнецком районе из школы украли 35 батарей

В селе Каменка Кузнецкого района Пензенской области из здания недействующей школы исчезли 35 радиаторов отопления.

О случившемся рассказал представитель администрации Яснополянского сельсовета, подавший заявление в полицию Кузнецкого района. На обращение отреагировала следственно-оперативная группа, прибывшая на место преступления.

Правоохранители опросили тех, кто мог стать свидетелем или очевидцем кражи. Так удалось установить личности троих подозреваемых — 33-летнего и 40-летнего жителей поселка Евлашево, один из которых ранее был судим, а также 24-летнего жителя села Большой Труев.

Отрицать свою вину злоумышленники не стали. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.