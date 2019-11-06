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Пензенцам не советуют ездить на ул. Володарского из-за огромной пробки

6 ноября в 15:30 170 просмотров

В Пензе на улице Володарского днем 6 ноября произошла авария. О случившемся в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что машины столкнулись примерно в 14:30. Судя по фото, участниками аварии стали «Волга» и «двенадцатая». У первого автомобиля повреждено правое крыло, а у второго — капот и передний бампер.

Автор поста добавил, что из-за аварии собралась огромная пробка. Он посоветовал горожанам объезжать улицу Володарского. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, прежде чем совершать маневр, убедиться в безопасности его выполнения. Кроме того, водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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