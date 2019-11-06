В российских вузах может появиться новый предмет

Отмечается, что студентам будут преподавать операционную эффективность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия». Новая дисциплина должна научить их работать более эффективно, чтобы они могли за то же время выполнять больше задач и не отвлекаться на бесполезные вещи.

Авторы инициативы предполагают, что при помощи изучения этого предмета, у студентов повысится производительность и грамотность труда. По мнению специалистов, к преподаванию этой дисциплины следует пригласить представителей отечественных и зарубежных предприятий.