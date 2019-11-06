«Как в бане». Пензенец возмутился жарой в салоне автобусов

Житель Пензы недоволен температурой в общественном транспорте и поведением кондукторов. В мэрии дали разъяснение по жалобе мужчины.

«С наступлением холодов поведение многих кондукторов просто, извините, — из ряда вон. На маршрутах № 82с, 70, 54, 66 не позволяют приоткрывать окна. Заходишь в автобус, как в баню, окна «плачут», народ весь красный, мокрый, выходят на улицу — простужаются, а кондукторы буквально вопят, что им холодно. А сами — в тоненьких кофточках. Пассажирам предлагают снять шапки и расстегнуть одежду, и это в набитом под завязку транспорте. Захлопывают приоткрытые окна, не забывая при этот собирать деньги за проезд», — написал пензенец в «Жалобной книге» информагенства.

Однако в комментариях никто не поддержал мужчину.

«Всем комфортно, а на вас не угодили. Встаньте напротив двери, стабильно, раз в две минуты, будет вентиляция включатся», — иронично отметил пользователь.

В официальном документе за подписью заместителя главы администрации города Магомеда Агамагомедова ответили, что при среднесуточной температуре воздуха ниже плюс пяти градусов, в салоне автобусов и троллейбусов должна быть — не менее плюс 12 градусов. Следить за этим показателем обязан водитель или кондуктор.

Что касается поведения кондукторов, то руководителям предприятий-перевозчиков поручили провести с ними дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров.