Пензенцы могут поучаствовать в формировании бюджета региона на 2020 год

12 ноября Законодательное Собрание региона проведет публичные слушания (0+) по проекту закона о бюджете на 2020-й, а также плановый период 2021—2022 годов. У пензенцев есть возможность внести свои предложения по его формированию.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, слушания начнутся в 9 утра. Они будут проводиться в виде открытого обсуждения в электронной форме на официальном сайте ЗакСобра, а также в большом зале законодательного органа власти (г. Пенза, ул. Кирова, 13).

Отметим, что проект закона внесен губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Предполагается, что общий объем доходов бюджета в 2020 году составит 55,9 млрд рублей, расходов — 56,6 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета — 719,1 млн рублей, верхний предел внутреннего госдолга региона на 1 января 2021 года — 20,2 млрд рублей.

Как сообщается в пояснительной записке, проект бюджета по доходам сформирован на основании показателей прогноза социально-экономического развития Пензенской области и с учетом изменений в законодательстве. В 2020—2022 годах, по сравнению с 2019-м, ожидается увеличение доли налоговых доходов по консолидированному бюджету с 94,6% до 95,5%, по бюджету области — с 97,5% до 98,0% (в основном, за счет налога на прибыль организаций, акцизов и имущественных налогов).

Соответственно, снизится доля неналоговых доходов: по консолидированному бюджету области — с 5,4% до 4,5%, по бюджету области — с 2,5% до 2% (в основном, за счет доходов от продажи земли и имущества, штрафов и прочих неналоговых доходов).

В разделе «Расходы» отмечается, что, исходя из прогнозируемых доходных источников, общий объем расходов бюджета на 2020 год составит 56,6 млрд рублей, что ниже плана на 2019 год на 4,2% (2,4 млрд рублей).

Более подробно с проектом закона можно ознакомиться, перейдя по ссылке.