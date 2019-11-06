Кровавое застолье. Пензенец поплатился жизнью за желание выпить

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 28 октября пензенец, его сожительница и 42-летний приятель выпивали в дачном домике. Через некоторое время мужчины поссорились из-за того, что гость не мог найти оставшееся спиртное. Он ударил хозяина строения по лицу, второй не остался в стороне и ответил обидчику тем же. Последний упал на пол, горожанин стукнул его ногой по голове и пошел спать вместе со своей любимой.

Утром в дом зашел знакомый и сообщил, что потерпевший без сознания лежит возле строения. Ему вызвали «скорую». Мужчина скончался в больнице 1 ноября.

Пензенца заключили под стражу. Следователи устанавливают все причины случившегося. Расследование продолжается.