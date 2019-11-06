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Алла Чуркина: Моя семья растет вместе со Спутником (видео)

6 ноября в 16:44 152 просмотра
«Термодом» задают вопрос: «А почему вы Спутник?» тем, кто живет в микрорайоне.

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Сотрудники компании «Термодом» задают вопрос: «А почему вы Спутник?» тем, кто живет в микрорайоне.

Алла Чуркина с мужем живут в Спутнике больше пяти лет. Здесь у них родился сын, который уже уверенно делает шаги по любимым маршрутам микрорайона.

«Красота, чистота, большая и красивая набережная — нам нравится Спутник по многим причинам. Переехали — не пожалели. На будущее планируем купить здесь квартиру больше, потому что хотим, чтобы и наша семья становилась больше вместе со Спутником», — рассказала она.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем. Узнать новости микрорайона и то, как рассказать свою историю, можно на сайте penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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