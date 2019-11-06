Капремонт набережной Пензы планируют завершить в 2022 году

По словам вице-мэра, третий этап реконструкции набережной на сегодняшний день практически завершен.

«Мы сейчас дорабатываем вопрос, связанный с видеонаблюдением. Заключаем субподрядный договор на поставку оборудования. Второе было поручение — осветить нижнюю прогулочную зону, сегодня тоже договор подписан. На этом третий этап будет завершен», — рассказал он.

До конца ноября будут смонтирована система видеонаблюдения и установлено световое оборудование.

«Сейчас администрацией города ведется активная работа по изъятию участков, расположенных на территории набережной. Оценка объектов произведена, всем правообладателям направлены уведомления о выкупе. Учитывая, что они дали отказ, мэрия подала исковые заявления о принудительном изъятии», — сказал Магомед Агамагомедов.

Речь идет об участках со стороны Бакунинского и Подвесного мостов, планируется убрать все объекты, кроме кафе «Берег».

«В следующем году у нас основные задачи — завершить работы по изъятию. Если мы в третьем квартале завершим работы, то сможем планировать на 2021 год четвертый этап, тем самым, в 2022 году капремонт набережной реки Суры будет завершен», — отметил вице-мэр.

Четвертый этап реконструкции набережной включает в себя устройство детской площадки, спортзоны, скейт-парка, велодорожек, дополнительных пешеходных дорожек. Все это появится на левом береге, по правому сейчас разрабатывается концепция. Если все пойдет по плану, то к его ремонту могут приступить в 2022 году.