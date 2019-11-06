В Пензенской области 18 сельских фельдшеров получили по 500 тыс. рублей

«Подъемные» 500 тысяч рублей положены тем, кто устроился на работу в отдаленный населенный пункт. Это решает сразу несколько задач: обеспечение доступности квалифицированной медпомощи в селах, повышение престижа профессии и привлечение молодежи в условиях нехватки кадров.
Распорядиться деньгами уже могут семь сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов и 11 — скорой медицинской помощи. Теперь они должны отработать в ФАПах или на подстанции пять лет.
«Безусловно, это серьезное подспорье для молодого специалиста, который начинает свой трудовой путь в сельской местности», — отметила начальник отдела медицинского образования и кадровой политики министерства здравоохранения Пензенской области Наталия Давыдова.
Реализация программы «Земский фельдшер» началась в 2018 году, тогда ее участниками стали 11 человек, отметили в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве также уточнили, что это не единственный способ решения кадровой проблемы. В 2019 году из бюджета региона выделили более 50 млн рублей на жилье для врачей-специалистов, 35 из которых до января должны переехать в новые квартиры.