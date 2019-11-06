В Пензенской области 18 сельских фельдшеров получили по 500 тыс. рублей

В 2019 году единовременную денежную выплату по государственной программе «Земский фельдшер» должны выплатить 30 медицинским работникам. 18 из них уже получили финансовую поддержку, остальным деньги перечислят до конца года.

«Подъемные» 500 тысяч рублей положены тем, кто устроился на работу в отдаленный населенный пункт. Это решает сразу несколько задач: обеспечение доступности квалифицированной медпомощи в селах, повышение престижа профессии и привлечение молодежи в условиях нехватки кадров.

Распорядиться деньгами уже могут семь сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов и 11 — скорой медицинской помощи. Теперь они должны отработать в ФАПах или на подстанции пять лет.

«Безусловно, это серьезное подспорье для молодого специалиста, который начинает свой трудовой путь в сельской местности», — отметила начальник отдела медицинского образования и кадровой политики министерства здравоохранения Пензенской области Наталия Давыдова.

Реализация программы «Земский фельдшер» началась в 2018 году, тогда ее участниками стали 11 человек, отметили в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве также уточнили, что это не единственный способ решения кадровой проблемы. В 2019 году из бюджета региона выделили более 50 млн рублей на жилье для врачей-специалистов, 35 из которых до января должны переехать в новые квартиры.