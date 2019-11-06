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Пензенцам рассказали, когда завершится реконструкция оборонительного вала

6 ноября в 17:19 122 просмотра

Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал пензенским журналистам о ходе работ по реконструкции крепостного вала в историческом центре города.

По словам Магомеда Агамагомедова, работы ведутся без отставания от графика.

«Часть работ по озеленению, мощению участка предусмотрена на следующий год. В 2019-м мы завершили текущий и капитальный ремонт самой мортиры, обустройство всех подпорных стенок, самой лестницы, установим освещение. Склон пока отсыплем черноземом, чтобы за зиму и весну он уплотнился, и в следующем году, когда начнется реконструкция объекта по ул. Белинского, мы в комплексе всю территорию завершим», — рассказал вице-мэр.

Говоря о готовности объекта, он обозначил дату — 1 сентября, но пока лишь условно: перед тем, как назвать окончательные сроки, необходимо согласовать графики с подрядчиком, занимающимся реконструкцией ул. Белинского, 8.

Напомним, активная фаза благоустройства оборонительного вала началась весной. На реконструкцию забирали звонницу и мортиру, территорию обнесли забором. Оборонительный вал на ул. Кирова является знаковым для пензенцев. Здесь находилась крепость Пенза, которая через много лет превратилась в областной центр. Автором исторической композиции является художник-архитектор Азарий Маматкадзе.


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