В Пензе пояснили, почему приостановлен демонтаж Бакунинснкого моста

По его словам, в настоящее время ведутся работы на третьей опоре, необходимо пробурить и забетонировать 12 свай. Десять из них уже сделаны. До 15 ноября эти работы будут завершены. Далее рабочие приступят к четвертой опоре, где необходимо сделать 14 свай.

«Работы идут по графику, первый этап выполнен в полном объеме. После того, как мы полностью забетонируем третью и четвертую опору, сможем отсыпать островки для производства дальнейших работ. Демонтажные работы приостановлены, потому что мы технически не можем сегодня отсыпать все русло реки, будем делать по этапам», — пояснил заместитель главы администрации.

Отвечая на вопрос о сокращении сроков работ (такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев), Магомед Агамагомедов сообщил, что задача выполняется.

«Как только мы устроим на правом берегу третью и четвертую опоры, будет двухсменный режим работы. Мы уже заказали пролетные строения металлические, что позволит после того, как все опоры будут забетонированы, приступить к их монтажу. Сегодня мы идем с небольшим опережением, чтобы весной 2021 года иметь уже готовый к эксплуатации мост», — пояснил вице-мэр.

Напомним, Бакунинский мост закрыли на реконструкцию в сентябре. Из-за ветхости конструкций его решено демонтировать и построить заново. После закрытия в городе изменились схема движения и маршруты общественного транспорта. На работы выделено 930 мн рублей.